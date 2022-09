Felipe Anderson finalmente continuo: Sarri se lo gode. Tutti i numeri

Felipe Anderson, dal suo ritorno alla Lazio, ha già messo a segno 9 reti e 9 assist: il brasiliano è finalmente continuo

La Lazio e Sarri si godono finalmente un Felipe Anderson continuo. Il brasiliano sembra aver eliminato definitivamente quel difetto che ha sempre contraddistinto la sua carriera e che lo stesso tecnico toscano aveva fatto notare nel corso della scorsa stagione.

Del resto i numeri non mentono, come ricordato dal Corriere dello Sport: dal suo ritorno in biancoceleste Pipe ha collezionato 9 gol e 9 assist e in questa stagione ha già giocato tutte e 9 le gare disputate mettendo a referto più cross su azione (10) e il record di dribbling riusciti in Serie A (7). Ma c’è un dato in particolare che sorprende. Felipe Anderson è in testa alla classifica interna dei contrasti: 15 in 7 gare (2,1 di media a partita). Nel 2016/17 aveva una media di 2,8 contrasti a partita.