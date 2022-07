Felipe Anderson, elogi social dall’Europa League – VIDEO

Felipe Anderson è grande protagonista in quel di Auronzo. Ed ecco che il brasiliano è stato stato elogiato, attraverso i canali social ufficiali, dall’Europa League.

🔵 Felipe Anderson at his very best 🔥@OfficialSSLazio | #UEL pic.twitter.com/9r8m6VFIoC

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 21, 2022