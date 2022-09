Felipe Anderson e Zaccagni, la Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo

Dopo un inizio sottotono, Felipe Anderson e Zaccagni stanno finalmente dando i risultati sperati da Maurizio Sarri

La Lazio è tornata a volare sugli esterni. Dopo un inizio di stagione un pò sottotono, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni hanno elevato il loro rendimento facendo finalmente sorridere Maurizio Sarri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al brasiliano, che col gol al Feyenoord è diventato l’unico calciatore della Lazio ad aver segnato in almeno 5 edizioni dell’Europa League, vengono richiesti anche compiti più difensivi rispetto al passato. Compiti che l’ex West Ham sta svolgendo alla grande. Per quanto riguarda Zaccagni, è tornato al gol contro il Napoli e spera di replicare domani contro il Verona, sua ex squadra. Da migliorare l’ultimo passaggio e la rifinitura, ma Mattia sta tornando sugli ottimi livelli della passata stagione.