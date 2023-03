Felipe Anderson e l’amore per la Lazio: la società pensa al rinnovo

Procede la trattativa per prolungare il contratto del giocatore brasiliano: la situazione

La storia d’amore tra Felipe Anderson e la Lazio, dura ormai da quasi 10 anni. Un cammino travagliato il suo, dopo le esperienze in Inghilterra e Portogallo, ha fatto si che il rientro in Italia fosse come un ritorno a casa dal sapore speciale.

Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, la società starebbe pensando ad un rinnovo per il giocatore che possa sigillare questo legame ormai consolidato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma il club sarebbe disposto a prolungarlo fino al 2027 con un ingaggio sui 3 milioni più bonus.