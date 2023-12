Felipe Anderson a LSC: «Atletico forte, sappiamo di poterlo mettere in difficoltà così. Il momento difficile passerà». Le parole dell’attaccante della Lazio

Felipe Anderson ha parlato a LSC prima di Atletico-Lazio.

Le sue parole: «Oggi, contro un avversario del genere che qui è molto forte e fa sempre punti è una partita difficile, ma dobbiamo provare a vincere a tutti costi, siamo già qualificati ma sarebbe un passo molto importante arrivare primi. Dobbiamo provare a proporre il nostro gioco, con il possesso palla, giocare la palla veloce, quando lo facciamo mettiamo in difficoltà gli avversari. L’abbiamo già dimostrato e dobbiamo provare ad essere noi stessi con umiltà, sapendo che hanno forza in casa. La squadra c’è, siamo fiduciosi, non era facile qualificarci, penso che anche in campionato arriveranno gioie e momenti positivi, è un momento che passerà presto».