Felipe Anderson a Sky: «Vicini a un grande traguardo, è la mia miglior stagione». Le parole dell’attaccante della Lazio

Felipe Anderson ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Sassuolo. Le sue parole.

Le sue parole: «Il mister ci ha detto dove abbiamo sbagliato ma ci ha incoraggiato. Perché se vediamo dove siamo abbiamo qualità, obiettivi da raggiungere. Quindi non possiamo mollare perché abbiamo perso due partite. Oggi abbiamo vinto, è una buona gara e dobbiamo continuare così. Classifica? Non guardiamo le prossime cinque partite, dobbiamo guardare solo alla prossima. Non possiamo sprecare il lavoro fatto in questi due anni. Siamo vicini ad un obiettivo ma dobbiamo farlo passo passo. E se ce la facciamo sarà una grande vittoria per tutti. Miglior stagione? Sì. Sono tornato che avevo giocato poco, avevo detto che ero migliorato molto. Ora lo sto facendo vedere in campo, ringrazio tutti per la fiducia. Siamo vicini ad un grande traguardo, molto importante».