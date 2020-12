Felipe Anderson cuore d’oro: donazioni per So.Spe. di Suor Paola FT&VD

Felipe Anderson protagonista nel sociale. Il brasiliano ha donato pacchi con beni primari alla So.Spe., l’associazione di Suor Paola

Felipe Anderson cuore d’oro. Nonostante sia lontano da Roma, il suo legame con la città eterna è tenuto saldo anche dalla solidarietà e dal suo impegno per il sociale. Il brasiliano, infatti, ha donato numerosi pacchi con beni di prima necessità all’associazione di Suor Paola, la So.Spe.

Un sostegno per i più poveri e i meno fortunati che Felipe Anderson garantisce anche in Portogallo e in Brasile, attraverso gli enti «O Coração da Cidade» e «Filhosdobrasil».

Proprio Suor Paola ha inviato un video di ringraziamento sia al fantasista che ai fratelli Juliana ed Julian, per l’impegno dedicatole.