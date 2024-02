Felipe Anderson nel mirino della critica: tifosi e giornali non lo risparmiano post Atalanta Lazio

Felipe Anderson nel mirino della critica il giorno dopo Atalanta Lazio: al brasiliano non vengono risparmiate le critiche

I giornali oggi in edicola puntano il dito su Felipe Anderson, bocciato dopo la sconfitta della Lazio in quel di Bergamo, in cui ha offerto una prestazione impalpabile, l’ennesima dell’ultimo periodo.

Il brasiliano non entra mai in partita, se non nei primi secondi per sbagliare uno stop e di conseguenza una facile occasione, facendosi ipnotizzare da Carnesecchi in uscita. E i tifosi, ad oggi, non sembrano reggere più questo suo su e giù di prestazioni.