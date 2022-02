Felipe Anderson, con l’Udinese per sbloccarsi: sarà ancora falso nove

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe Anderson non segna dallo scorso ottobre e in Udinese-Lazio sarà nuovamente falso nove

Felipe Anderson, così come accaduto a Oporto in Europa League, anche in Udinese-Lazio agirà da falso nove per sopperire all’assenza di Ciro Immobile. Il brasiliano non trova il gol dal 16 ottobre contro l’Inter, in quel match vinto 2-1 in cui venne pesantemente accusato dai nerazzurri di anti-sportività.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, quell’episodio avrebbe pesato su Felipe Anderson tanto che lo stesso Sarri si è adoperato per tranquillizzarlo e dirgli di lasciarsi quell’episodio alle spalle. E questa sera contro l’Udinese, l’attaccante andrà alla ricerca del gol perduto.