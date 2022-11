Felipe Anderson, clamoroso retroscena: Aldair lo offrì alla Roma

Felipe Anderson è stato decisivo nel derby di domenica contro la Roma: spunta il retroscena sui giallorossi con Aldair protagonista

Clamoroso retroscena di mercato legato a Felipe Anderson quello svelato oggi dal Corriere dello Sport. Il brasiliano, match-winner del derby di domenica pomeriggio, avrebbe potuto giocare la stracittadina con la maglia della Roma.

Prima di venire acquistato dalla Lazio nell’estate 2013 (con Lotito che lo aveva già bloccato nel gennaio dello stesso anno), Aldair lo aveva proposto proprio alla Roma. «Peccato per la Roma, si vedeva che Felipe era un ragazzo di talento, non so perché non lo presero in considerazione. Due anni dopo giocò anche nella Nazionale Olimpica. Adesso ha più esperienza, è migliorato. Un bel giocatore», le parole dell’ex difensore. Nei mesi successivi Tare cominciò a parlare con l’agente Zavaglia e chiuse l’operazione per quella che a conti fatti è stata una grandissima sliding doors.