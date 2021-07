Felipe Anderson, l’affetto del presidente Lotito in Paideia FOTO

Nel pomeriggio Felipe Anderson ha effettuato le visite mediche per la Lazio. Presente anche il presidente Lotito

Felipe Anderson torna alla Lazio dopo 3 anni dalla cessione al West Ham. Un capolavoro della società biancoceleste, che dopo averlo venduto agli inglesi per 35 milioni di euro circa, lo riaccoglie per 3 milioni e il 50% sulla futura rivendita in favore degli Hammers.

Oggi il brasiliano ha riabbracciato il mondo laziale, effettuando le visite mediche per il club in Paideia. Presente anche il presidente Lotito, che ha accolto l’attaccante con una carezza.