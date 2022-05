Bernardeschi: «Contro l’Argentina gara bellissima da vivere»

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa della sfida tra Italia e Argentina a Wembley del prossimo primo giugno

Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista tramite il profilo Twitter della Nazionale.

ITALIA ARGENTINA – «Quando incontri una nazionale così forte come l’Argentina, con la sua storia, devo dire che è sempre meraviglioso. In più siamo a a Wembley e c’è un trofeo in palio. Più di così non si può avere. Sarà una grandissima partita tra due grandi squadre piene di campioni da una parte e l’altra. Sarà veramente bello da vivere e giocare».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE