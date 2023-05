Lecce, Baschirotto: «Lazio grandissima squadra, ecco come giocheremo»

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha analizzato la prossima sfida all’Olimpico contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato così della prossima sfida contro la Lazio:

«C’è delusione da parte di tutti, ci tenevamo tanto a far bene. Ma siamo ancora a +4 sulla zona retrocessione e dobbiamo sfidare in casa lo Spezia: ci crediamo, guai a mollare, tutti insieme per l’obiettivo. Lazio? È una grandissima squadra, noi sicuramente scenderemo in campo più spensierati. Non abbiamo nulla da perdere, ma vogliamo metterci alla prova contro grandi calciatori».