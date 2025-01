Fazzini Lazio, la situazione non si è sbloccata. Da Formello lavorano su un altro nome: i dettagli

Fazzini Lazio, le ultime sul futuro del giocatore accostato insistentemente a questa sessione di mercato dei biancocelesti

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in casa Lazio è un altro giorno di silenzio per quanto riguarda l’operazione Fazzini. Belahyane rimane sempre in stand-by, la giornata di oggi è stata fin qui dedicata a Casadei. La Lazio lavora per una cessione che sbloccherebbe tutto. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in tal senso e se ci sarà una svolta decisiva nell’affare Fazzini.