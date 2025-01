Fazzini Lazio, acquisto più complicato: respinta ancora quell'offerta. E ora il Napoli... Svelata la situazione

Fazzini Lazio, ora l’acquisto del centrocampista si fa più complicato: l’Empoli dice no a quell’offerta. E il Napoli… le ultime

Come spiegato da calciomercato.com, i contatti delle ultime ore tra calciomercato Lazio ed Empoli per Jacopo Fazzini hanno portato a una nuova fumata grigia. I toscani dicono no all’offerta da 1 milione per il prestito biennale con obbligo di riscatto a 11.

Forbice ancora ampia tra offerta e domanda, con il Napoli che ora è tornato prepotentemente in corsa dietro il suggerimento di Antonio Conte. Con la cessione di Folorunsho, gli azzurri sono pronti a sferrare un attacco forse decisivo.