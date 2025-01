Fazzini Lazio, subito un innesto sul mercato. Testa a testa continuo con il Napoli: a che punto siamo. I dettagli

Fazzini Lazio, dopo il Derby si torna sul mercato. Testa a testa con il Napoli per il centrocampista: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio sempre al lavoro, in modo particolare dopo il ko nel Derby contro la Roma. L’obiettivo, come scrive Il Messaggero, è sempre quello di portare nella Capitale Jacopo Fazzini, per il quale Fabiani ha già incassato il sì del diretto interessato.

L’offerta all’Empoli, nel suo totale, è di 12 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. C’è anche il Napoli che viene dato avanti, ma il giocatore preferirebbe i biancocelesti dove troverebbe più spazio. D’altro canto, i toscani non vedono l’ora di far partire un’asta.