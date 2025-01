Fazzini Lazio, si riapre all’ultimo? Lotito si è irrigidito dopo quelle richieste: perchè non è arrivato l’acquisto. Retroscena

Fazzini Lazio, si riapre all’ultimo la pista per il centrocampista? Lotito si è irrigidito dopo quelle richieste: le ultime novità

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di calciomercato Lazio. I biancocelesti sono in cerca di un centrocampista e non si esclude che si possa riaprire all’ultimo la pista che porterebbe a Jacopo Fazzini.

Corsi e Lotito, spiega il quotidiano, erano a un passo dalla firma prima che cambiassero alcuni termini in temi bilancistici. Da lì in poi il patron capitolino si è irrigidito, ma non si esclude che si possa riaprire qualcosa in queste ore.