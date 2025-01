Fazzini Lazio, adesso è più lontano. Corsi avverte: «Massimo rispetto di Lotito, ma quella proposta è irricevibile». Come stanno le cose

Fazzini Lazio, più lontano l’acquisto del centrocampista dell’Empoli. Corsi lancia un avvertimento: ecco come stanno le cose

Fabrizio Corsi ha parlato della possibile cessione di Jacopo Fazzini al calciomercato Lazio. Le dichiarazioni del patron dell’Empoli riportate dal Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «Una proposta irricevibile, io non chiudo le porte a nessuno, ma se le cose stanno così io non lo vendo. Di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini non va bene poi vedremo».