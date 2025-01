Fazzini Lazio, affare appeso a un filo. Lui vede ancora biancoceleste: si continua a trattare. La situazione

Fazzini Lazio, affare appeso a un filo quello per il centrocampista dell’Empoli. Si va avanti con le trattative: le ultime novità

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a trattare con l’Empoli per Jacopo Fazzini. Il giocatore vuole trasferirsi nella Capitale, è rimasto sorpreso dalla chiamata di Baroni e vuole fortemente giocare per lui.

I toscani però non fanno sconti. Il problema non è legato alla cifra del riscatto, quanto al prestito gratuito, unica mossa che possono fare i capitolini con l’indice di liquidità bloccato. Corsi vorrebbe il prestito oneroso o un obbligo di riscatto ma non nellestate del 2026.