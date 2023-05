Favalli: «Scudetto del 2000? Stagione irripetibile»

L’ex giocatore biancoceleste ha raccontato le sue sensazioni sull’ultimo scudetto

Intervistato nel consueto match program, l’ex terzino della Lazio, Giuseppe Favalli, si è raccontato in maniera aperta.

ULTIMO TROFEO– Una domanda alla quale purtroppo rispondo con difficoltà perché prima di quella partita sapevo già che avrei lasciato la Lazio dopo 12 anni. Non fu facile. Andammo sotto di due gol, pregiudicando il doppio vantaggio nella finale di andata, ma non mollammo. Così riuscimmo a rimontare e a portare a casa la coppa. Alla fine ero felicissimo per la vittoria, arrivata contro una squadra piena di campioni

SCUDETTO 2000- Il finale più incredibile nella Storia della Serie A? Penso proprio di sì. Credo che sia stato un finale di campionato difficilmente ripetibile. Non capita tutti gli anni di arrivare all’ultima giornata con uno scudetto in palio, senza contare il diluvio di Perugia e l’attesa del fischio negli spogliatoi. Fu una giornata semplicemente stupenda

CHAMPIONS- La Lazio ha giocatori importanti e nel corso della stagione ha avuto una buona continuità, soprattutto negli scontri diretti

SARRI- Sarri sta facendo un ottimo lavoro sotto tanti aspetti, è un allenatore che apprezzo molto