Fattore Olimpico: record di vittorie casalinghe nel 2021

Con il 3-1 sul Genoa all’Olimpico, la Lazio batte il suo precedente record di vittorie casalinghe in un anno solare

Striscia record: da Lazio-Fiorentina a Lazio-Genoa. Il 2021 della Lazio all’Olimpico si era aperto con una vittoria si è chiuso con un’altra vittoria. Una vittoria interna che mancava da un mese e mezzo. La Lazio l’agguanta giusto in tempo per cogliere un record. Quello delle vittorie casalinghe in un anno solare.

Con il 3-1 sul Genoa sono diventate 17: un record assoluto nella sua storia, una in più del precedente primato che risaliva al 1950.