Fattore Milinkovic Savic: dopo Ronaldo punta la Juve

Dopo la qualificazione Mondiale con la Serbia con CR7 costretto agli spareggi, Milinkovic punta la Juve, contro cui spesso è stato decisivo

Fattore Milinkovic. Il centrocampista serbo domenica con la sua Serbia ha sconfitto in rimonta il Portogallo di Cristiano Ronaldo, condannandolo ai play off di Marzo e staccando il pass Mondiale. Ora torna il campionato e la prossima avversaria è la Juventus.

Come riporta il Corriere dello Sport quest’anno Milinkovic ha già seganto contro Inter e Roma per un totale di tre gol e quattro assist, numeri che si aggiungono a quelli di Felipe Anderson (tre gol e tre assist), nessuna squadra italiana vanta due giocatori con almeno tre gol e tre assist. Sergej ora punta i bianconeri, la squadra che ha sfidato di più. Ha vinto in quattro occasioni, ha segnato un golazo nel 3-1 del 7 dicembre 2019. Contro la Juve ha giocato spesso super partite : assist nella finale di Supercoppa italiana il 22 dicembre 2019, pochi giorni dopo innescò lo 0-1 di Luis Alberto. Ora Milinkovic è pronto a regalare a Sarri una notte da sogno sabato sera.