Fassone esclude la Lazio: «Lotta scudetto? Vi dico chi è secondo me la favorita»

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l’ex dirigente di Inter e Milan Fassone analizza la situazione in serie A esprimendosi riguardo la situazione scudetto

PAROLE – Il Napoli non è assolutamente tagliato fuori dalla lotta allo scudetto, La Juventus mi ricorda quella post Calciopoli. L’Inter è la più compatta e più solida, ma non si sa se la proprietà tra 6 mesi sarà la stessa o meno. La battaglia ci sarà, forse in questo momento Inter e Juventus sono le favorite