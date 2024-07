Fascia di capitano Lazio, Fabiani ANNUNCIA: «Ho parlato con lo spogliatoio! Vi DICO come è andata»

Fascia di capitano Lazio, Angelo Fabiani ha fatto il punto rivelando di aver parlato del tema con lo spogliatoio. Ecco come è andata

In casa Lazio continua a tenere banco la questione legata alla fascia di capitano dopo la partenza di Ciro Immobile direzione Besiktas. Nonostante lo spogliatoio e gran parte del mondo biancoceleste avesse indicato in Cataldi il prescelto, Baroni ha optato per Mattia Zaccagni. Questa la rassicurazione di Fabiani a Il Messaggero.

PAROLE – «Ho parlato con lo spogliatoio e non è mai stato così felice e sereno».