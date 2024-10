Fascetti: «Baroni merita di allenare la Lazio e anzi la chance di una big...»

Fascetti, l’ex allenatore della Lazio nel giorno del suo compleanno parla dei biancocelesti soffermandosi su Baroni

Ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato l’ex tecnico biancoceleste Fascetti il quale si esprime sulla Lazio e in particolare si esprime con parole di elogio nei confronti di Baroni

PAROLE – La Lazio è forse meno brillante ma più solida degli anni scorsi, guidata da un allenatore che avrebbe meritato palcoscenici importanti prima. Non sto dicendo che gioca male, anzi. Riesce ad essere solida pur esprimendo un bel calcio. Baroni ha fatto la gavetta, non ha avuto nessuna spinta, avrebbe meritato prima di allenare una squadra di un certo prestigio. Credo sia l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Non ha sofferto il salto in una squadra importante, mi sembra la persona adatta in un ambiente bollente come Roma. Sull’Europa League è presto per fare proclami ma penso che la Lazio possa fare un bel percorso e arrivare in fondo