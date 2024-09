Farioli: «Sarà AFFASCINANTE sfidare la Lazio, che è una big sia italiana che europea» - Lazio News 24

Farioli, il tecnico dell’Ajax alla luce del sorteggio di venerdì pomeriggio commenta l’abbinamento nel maxi gruppo con la Lazio

Alla luce del maxi sorteggio avvenuto venerdì per l Europa League, ai microfoni di Ziggo Sport ha parlato il tecnico dell’Ajax Farioli, il quale commenta cosi l’abbinamento con la Lazio

PAROLE – Il fatto di incontrare un club italiano come la Lazio è bello. È sempre bello giocare contro una squadra del proprio Paese. Nella Capitale hanno avviato un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Vedo molto entusiasmo. La Lazio è un grande club. Non solo in Italia, ma anche in Europa. Gioca in Europa quasi ogni stagione. Sarà una partita difficile, perché è una squadra con molta esperienza in rosa