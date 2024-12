Farioli a Sky: «C’è tanto lavoro. Siamo in ricostruzione. Lazio? Va dato credo al mister Baroni e a tutto lo staff»

Le parole di Farioli a Sky alla vigilia del match di Europa League con la Lazio

Alla vigilia di Ajax – Lazio, il tecnico degli olandesi Francesco Farioli ha parlato ai microfoni di SkySport per presentare la partita. Ecco le sue parole.

PAROLE– «C’è tanto lavoro. Siamo in ricostruzione, nel mezzo di un processo in cui bisogna anche buttare giù e ripulire. Non so a che punto siamo, spesso ho parlato di dover mettere delle basi solide per creare qualcosa di bello. C’è ancora della strada da percorrere. Lazio? Quello che sta facendo è incredibile, si vede in come la squadra si esprime in campo e nello spirito di tutti. L’ho notato anche contro il Napoli l’altra sera. Va dato credo al mister Baroni e a tutto lo staff. Domani sarà una partita importante per noi e per loro, è una gara di alta classifica guardando la situazione al momento. Li dobbiamo affrontare con grande attenzione »