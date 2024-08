Fares Lazio, UFFICIALE il trasferimento con il Panserraikos

Fares Lazio, ufficiale il trasferimento del centrocampista difensivo marocchino al Panserraikos: il comunicato del club greco

Fares saluta la Lazio e si trasferisce al Panserraikos: di seguito il comunicato del club greco.

COMUNICATO – «Il PAE Panserraikos comunica l’inizio della partnership con il calciatore Mohamed Salim Fares, acquistato in prestito dalla Lazio, con diritto di riscatto, con un risultato molto importante per il nostro Club.

Mohamed Salim Fares è nato il 15/02/1996 a Parigi, ma è di origini algerine. Gioca come terzino sinistro ed è alto 1,83.

Dal 2020 appartiene alla Lazio, che ha pagato 8.000.000 di euro alla Spal per acquistarlo e con la Roma ha collezionato 29 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa, mentre negli ultimi anni ha giocato in prestito a Genoa, Torino e l’anno scorso nel Brescia con cui ha collezionato 20 presenze.

Fares ha trascorso tutta la sua vita calcistica in Italia, iniziando la carriera con il Verona dove ha collezionato 120 presenze e 16 gol in 5 anni, per poi approdare alla Spal, dove ha collezionato 45 presenze e 3 reti.

È stato un giocatore internazionale con la Nazionale algerina, con 12 presenze, vincendo la Coppa d’Africa nel 2019!

Mohamed Salim Fares ha scelto la maglia numero 93.

Benvenuti nella famiglia dei leoni».