Fares in Paideia: controlli clinici per il giocatore algerino – FOTO

Momo Fares oggi pomeriggio è stato in clinica Paideia per accertamenti strumentali: le ultime sul giocatore algerino

Questo pomeriggio Mohamed Fares si è recato in clinica Paideia per degli accertamenti strumentali dopo aver giocato ieri 71′ minuti nella sfida di ieri vinta contro il Parma in Coppa Italia.

Non si dovrebbe trattare di nulla di grave. L’ex Spal ha effettuato degli accertamenti al polso dopo aver ricevuto un colpo nella partita di ieri. Si attendono conferme ufficiali, ma se così dovesse essere allora Inzaghi potrebbe contare su di lui per il match contro il Sassuolo.