Fares, il nuovo ds della SPAL conferma l’interesse della Lazio

Il nuovo direttore sportivo della SPAL retrocessa in Serie B si è presentato alla stampa e ha confermato che Fares è corteggiato dalla Lazio.

In occasione della conferenza stampa del nuovo diesse Giorgio Zamuner è arrivata la conferma della trattativa in corso per portare l’esterno sinistro Mohamed Fares nella Capitale.

C’è l’interesse forte della Lazio per Fares, lo confermo. Anche su Valoti ci sono diverse squadre ma noi vogliamo tenere i migliori e affrontare con entusiasmo la prossima durissima serie B.