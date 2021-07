Fares: «Stiamo lavorando bene. Sarri è serio, Hysaj si è inserito bene»

Momo Fares è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dal ritiro di Auronzo di Cadore: le sue dichiarazioni

Il lavoro della Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore procede bene sotto la guida di Maurizio Sarri. Del lavoro svolto in questi giorni ha voluto parlare anche Momo Fares, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

SUL LAVORO – «Stiamo lavorando bene. In questi giorni è molto tosto, ma ci stiamo abituando bene al Mister e al suo staff».

SULL’IMPORTANZA DEL RITIRO – «Ti rimetti in condizione e riprendi a giocare con i compagni: in più, conosci il nuovo allenatore e familiarizzi con il nuovo staff. Vogliamo lavorare per una grande stagione».

SU MISTER SARRI – «Il Mister è molto serio e ci sta facendo lavorare molto con la difesa e nei movimenti per il nuovo modulo. Dobbiamo abituarci a questi nuovi schemi e il Mister ci aiuterà a lavorare bene con la difesa a 4: siamo pronti».

SUL NUOVO ACQUISTO HYSAJ – «Hysaj è un grande e ci fa morire dal ridere. Si è inserito bene e farà grandi cose qui alla Lazio».

SUI RAGAZZI DELLA PRIMAVERA – «I ragazzi della Primavera se sono qui è perché sono forti. Raul Moro è venuto spesso con noi e lo conosciamo, ma anche gli altri sono forti».

SUL NUOVO MODULO – «Mi sto trovando bene con il nuovo modo di giocare: dobbiamo imparare subito il nuovo modulo e dobbiamo metterci a disposizione del Mister».

SULLA PASSATA STAGIONE – «L’anno scorso per me è stato difficile: non ho fatto preparazione e poi ho avuto il Covid e qualche infortunio. Quest’anno voglio dimostrare quello che so fare e spero che vada bene».