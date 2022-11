Fares, la Lazio potrebbe usarlo come contropartita: la situazione

Fares è destinato a lasciare la Lazio. Il terzino biancoceleste potrebbero però esser utilizzato come contropartita

Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il 26enne potrebbe essere inserito in qualche trattativa, magari in quella con il Verona per Ilic. Per l’algerino si tratterebbe di un ritorno, avendo già indossato la maglia dei gialloblu.