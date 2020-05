Nelle Isole Far Oer si torna a giocare: dopo due mesi di stop sarà il primo campionato europeo a riprendere

Nelle Isole Far Oer riparte il campionato. 185 casi di positività e nessun decesso è il bilancio del Paese che ha imposto misure di sicurezza altissime per tornare in campo.

Gli stadi, come riportato da Calcionews24.com, saranno blindati e tutte le norme dovranno essere rigorosamente rispettate. Sarà il primo campionato europeo a ripartire dopodue mesi di stop.