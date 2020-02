Fantacalcio, sono quattro finora le gare di Serie A annullate in seguito alla disposizione del presidente del Consiglio Conte.

Il rinvio di Inter–Sampdoria, Atalanta–Sassuolo e Verona–Cagliari e Torino-Parma, a seguito dell’allarme Coronavirus, tiene banco anche nel fantacalcio.

«Se le partite non verranno recuperate entro domenica, verranno applicati i 6 politici a tutti i giocatori della rosa, compresi squalificati ed infortunati», questa la comunicazione della redazione di Fantacalcio.it, in attesa di novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, trattandosi di emergenza nazionale. Resta, come sempre, la possibilità per i fantallenatori di attendere il recupero delle gare rinviate per aggiornare il calcolo della giornata, tramite apposita impostazione. Appare, però, alquanto difficile un possibile recupero dei match in pochi giorni.