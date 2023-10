Fagioli, dopo le critiche cancella il profilo Instagram – IL PUNTO

Ha cancellato il proprio profilo Instagram Nicolò Fagioli, ecco la mossa del centrocampista della Juventus

Nicolò Fagioli ha chiuso il proprio profilo Instagram. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 ottobre, il centrocampista della Juventus ha preferito togliersi (almeno momentaneamente) dai social. Dopo il messaggio di questa mattina, contro chi aveva a suo modo di dire messo in cattiva luce la sua persona attraverso il racconto di falsità, ecco la mossa del talento bianconero.

Una decisione che lascia presagire la volontà del giocatore di isolarsi da critiche e messaggi di ogni genere che in questi giorni sono stati indirizzati nei suoi confronti. Com’è noto Fagioli dovrà “scontare” 7 mesi di lontananza dai campi di gioco e per questo non prenderà parte al prossimo Lazio–Juventus.