Fagioli: «Juve un sogno ma devo valutare il futuro». La Lazio...

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve ed obiettivo di mercato della Lazio, ha fatto il punto sul futuro: le sue parole

Intervistato da SportWeek, Nicolò Fagioli ha dichiarato:

«Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono dispostissimo a condividerlo. Ma i giovani devono giocare. Dove, se in una grande o in una piccola, non lo so. Vedo però che in Italia le cose stanno cambiando, anche Mancini non si fa problemi a chiamarli in Nazionale. Ripeto: se sono forti, i giovani devono giocare. E sì, io mi sento pronto per la Serie A».

La Lazio segue da vicino l’evolversi della situazione: il centrocampista piace molto a Sarri e alla dirigenza