Fagioli, a giorni incontro con la Juve: la Lazio osserva interessata

A giorni Fagioli e la Juve si incontreranno per parlare del futuro. La Lazio osserva interessata l’evolversi della situazione

Come riferito da Rai Sport, nei prossimi giorni la Juve incontrerà Andrea D’Amico, procuratore di Nicolò Fagioli, per discutere del futuro del suo assistito, che ha un contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.

I bianconeri non sono ancora sicuri di voler puntare con decisione su di lui sin da subito e rischiano seriamente di perderlo questa estate a prezzo di saldo o la prossima a parametro zero. La Lazio guarda interessata all’evolversi della situazione.