Castori sicuro: «Carnesecchi da Lazio, per me è il nuovo Buffon»

Fabrizio Castori, ex tecnico di Carnesecchi al Cesena, è convinto che il portiere sia pronto per una squadra come la Lazio

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabrizio Castori ha parlato così di Carnesecchi:

«Carnesecchi da Lazio? Sì, assolutamente. E mi spingo oltre: è il nuovo Buffon. Lo dico con cognizione di causa:. È un giovane che ha già fatto esperienza ed è in grado di reggere categorie importanti e l’inevitabile pressione di una piazza come Roma. Dopo tre stagioni in B, l’ultima delle quali disputata con una squadra promossa in A senza passare per i playoff, è arrivato il momento del salto di qualità». Il tecnico racconta di come a 17 anni fosse già nel giro della prima squadra nonostante l’età da Allievi e di come a Trapani era stato tra i protagonisti di una salvezza sfuggita solo per motivi burocratici. Castori spiega anche che tipo di portiere è: «Prima di tutto para, che a volte ci dimentichiamo essere la dote principale per un portiere. Poi è freddo quando si tratta di fare la scelta giusta, ma allo stesso tempo istintivo. E ha anche una struttura fisica importante: era alto già dai tempi di Cesena, nelle ultime stagioni si è anche fortificato».