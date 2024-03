Fabrizio Aspri (giornalista): «La Roma ha ritrovato la Roma»

Fabrizio Aspri, il giornalista romano analizza la situazione della squadra di De Rossi alla luce della vittoria di ieri col Monza

Ai microfoni di Radio Radio alla luce della vittoria della Roma di ieri con il Monza, ha parlato Fabrizio Aspri di Romanews, il quale si esprime cosi sui rivali della Lazio.

PAROLE – Una Roma rinata e rigenerata in grado di cambiare pelle anche in corso di gara. La squadra ha dominato la partita minuto dopo minuto. Una Roma matura con tante idee e tracce verticali che prima erano più rare. Romelu Lukaku è sempre più prezioso con le verticalizzazioni e sponde. I numeri lo confermano. La Roma ha ritrovato la Roma. Siamo quinti con 20 gol fatti e 9 subiti di cui 4 solo contro l’Inter. La guida precedente probabilmente non era giusta per questi calciatori che venivano messi forse male in campo