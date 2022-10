Lazio Primavera, Ruggeri: «Cosa è mancato? L’atteggiamento»

Fabio Ruggeri, difensore della Lazio Primavera, ha parlato nel post-partita della gara persa contro la Virtus Entella: le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazio Style Radio, Fabio Ruggeri ha analizzato la sconfitta della Lazio Primavera contro la Virtus Entella.

«Non siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto come avvenuto nelle precedenti partite. Dopo lo svantaggio ci siamo innervositi e non siamo riusciti a giocare bene. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa. Siamo un gruppo forte, ma dobbiamo capire che possiamo fare molto di più. La posizione di classifica non ci rappresenta per quello che valiamo. Il livello del campionato è simile a quello dello scorso anno, ma noi prima forse eravamo più uniti e questo è ciò che è mancato nelle ultime settimane. La Lazio vista contro il Monopoli è stata quella vera, è arrivato il momento di mettere in campo i fatti perché la classifica non ci rappresenta. Sento maggiore responsabilità verso il gruppo in questa stagione vestendo la fascia da capitano. Dobbiamo ripartire tutti insieme per dimostrare il nostro valore. Tifo Lazio fin da bambino, allenarmi con la Prima Squadra è una grande emozione. Il nostro approccio alle partite è determinante, dobbiamo concentrarci già sul prossimo impegno».