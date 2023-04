Rodia: «Vi dico come sta Cataldi»

Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato delle condizioni di Danilo Cataldi, uscito per un infortunio al polpaccio

Intervenuto a Lazio Style Channel, Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato così di Danilo Cataldi:

«Danilo ha subito un colpo molto forte al polpaccio, ha avuto un dolore importante e abbiamo deciso di non fargli continuare la gara. Faremo tutti gli accertamenti ma ha avuto un trauma contusivo di una certa entità. Che sarebbe stata una gara intensa era nelle previsioni, dispiace per come è finita. Da un punto di vista medico non abbiamo avuto problematiche particolari se non quella di Danilo»