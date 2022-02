ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Poli ha analizzato la vittoria di ieri sera della Lazio contro il Bologna: le sue dichiarazioni complete

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Poli ha analizzato in questi termini la gara tra Lazio e Bologna:

«Partita a senso unico, la Lazio ha fatto il suo anche se il Bologna non è entrato in partita. Non credo che questa partita possa essere valutata per giudicare la Lazio sul piano mentale o tattico».