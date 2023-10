Caressa avvisa la Lazio: «Occhio al Celtic, sul calendario dico questo»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha avvisato la Lazio sulle insidie della gara in trasferta contro il Celtic Glasgow: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa si è così espresso:

«Le romane sono evidentemente in difficoltà, anche se la Lazio ha avuto un calendario peggiore, praticamente tutte in trasferta. Champions? Celtic è un campaccio, quello stadio assomiglia un po’ ad Anfield Road. La Scozia non va sottovalutata. Il calcio scozzese sta facendo un salto in avanti».