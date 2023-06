Caressa critica Mancini e invoca la convocazione di Romagnoli e Zaccagni: le parole

Fabio Caressa, noto giornalista, ha criticato Roberto Mancini per le scelte effettuate: dentro Romagnoli e Zaccagni

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha criticato così Roberto Mancini:

Mancini ha molti crediti perché ci ha portato a vincere. Credo però sia ora necessario aprire un altro ciclo perché questo per tanti motivi è arrivato alla fine. Bisogna cambiare molto, è apprezzabile il suo mea culpa a fine partita, ha capito che sul 3-5-2 ha forzato la mano. Il secondo tempo di ieri è stato molto deludente e a settembre bisognerà ripartire da un ciclo diverso. Donnarumma è la nostra certezza, può diventare un leader. A centrocampo nessun’altra Nazionale ha la nostra scelta, ieri non ha giocato Pellegrini, c’è Frattesi, c’è Tonali, ci sono giocatori dell’Under 20. E’ vero che ci mancano gli attaccanti, ma abbiamo i laterali per il 4-3-3. La punta secondo me manca un po’ a livello Mondiale ma c’è comunque Immobile. Il fatto che Romagnoli e Zaccagni non ci siano mi ha sorpreso, anche perché la Lazio ha fatto un grande campionato. Bisogna anche riconoscere ciò che dice il campionato