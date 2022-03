Caressa duro: «Fallimento epocale dell’Italia, peggio della Corea»

Fabio Caressa, giornalista di Sky, ha duramente commentato l’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia: il suo sfogo

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha analizzato in questi termini l’eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia:

«Peggio della Corea, peggio anche della Svezia a livello di delusione perché arriva sulla partita secca in casa, giocando male con alcuni giocatori che non hanno dimostrato di essere a livello internazionale. Se perdi in casa con la Macedonia il tuo livello è questo. Ci sono sempre i vecchi difetti, ovvero i debiti di riconoscenza, oggi alcuni giocatori hanno giocato per debito di riconoscenza e non per obiettiva necessità e questo alla fine lo paghi».