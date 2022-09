Caressa: «Lazio-Napoli? Sarri non ripeterebbe ciò che ha detto»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato l’episodio Lazzari-Mario Rui e le successive parole di Maurizio Sarri

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così di Lazio-Napoli:

«Non esprimo un giudizio, dico solo come si comporta l’arbitro. Il direttore di gara ha visto il contatto e sappiamo bene che, su questo tipo di valutazione, se l’arbitro dice al VAR: “Ho visto io, ho giudicato io”, il VAR non può intervenire. Cosa diversa è, se per esempio, il VAR chiama l’arbitro e dice: “Ma l’hai visto che l’ha toccato bene con il gomito, non solo con l’avambraccio e ha alzato tutto il braccio?”. Magari Gianluca Rocchi farà sentire l’audio, com’è successo in altre occasioni, ma se il direttore di gara dice di aver giudicato lui il contatto, il VAR non può intervenire. Questo ha scatenato le proteste della Lazio“. L’ex portiere allora ha proseguito: “Sì, da lì in poi era letteralmente una protesta continua e le ammonizioni sono aumentate. Si è proprio creata una situazione che ha portato alle dichiarazioni di Sarri. Non credo che Sarri oggi ripeterebbe ciò che ha detto».