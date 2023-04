Caressa: «Luis Alberto, tacco alla Ronaldo. Su Sarri...»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha elogiato il tacco di Luis Alberto per Zaccagni in Lazio-Juventus: le sue dichiarazioni sul Mago

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Luis Alberto e del tacco dello spagnolo contro la Juventus:

«Solo quel colpo di tacco vale la Top11. Luis Alberto si vede che cerca il compagno e apre il gioco con questo tacco. Zaccagni gli ha lucidato lo scarpino come Muriero con Ronaldo il Fenomeno. Una giocata illuminante che vale il prezzo del biglietto anche perché è stata decisiva. Lui e Sarri si sono capiti piano piano, si sono spiegati e parlati. Non c’è bisogno di un’intesa assoluta, ma l’importante è che si vada nella stessa direzione come sta facendo tutta la Lazio».