Capello spiega: «Lazio Bayern? I biancocelesti dovranno sfruttare questo aspetto»

Fabio Capello, ex allenatore, ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: per la Lazio c’è il Bayern

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della Lazio in Champions:

«Con il Bayern sarà molto difficile: quando viene avanti ha tanta qualità da spendere, ma per attaccare tanto si scopre e la Lazio dovrà essere abile e attenta. Contro il Barcellona il Napoli dovrà essere organizzato a livello difensivo: loro fanno girare palla, non hanno fretta, hanno fantasia, dribbling, sanno arrivare. Ma se perdono palla e vieni fuori dal primo pressing arrivi in porta».