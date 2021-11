Cannavaro: «La mano di Sarri comincia a vedersi, nel derby...»

Fabio Cannavaro, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche della Lazio di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

«Ho visto il derby, poi ho rivisto altre gare in tv ed ho incominciato a notare che, un po’ alla volta, c’è la sua mano in quella squadra che ha così tanto talento. Ce ne sono alcuni che mi piacciono un sacco, sui quali è possibile intervenire provando a plasmarli come sta facendo lui»