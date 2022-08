Cannavaro: «La Lazio di Sarri? Può dare soddisfazioni»

Fabio Cannavaro, ex difensore e attuale allenatore, ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri in vista della nuova Serie A

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così della Lazio di Sarri:

«Farei un torto alla Lazio o alla Fiorentina, se le considerassi tali. Hanno un vissuto, quello della stagione passata. E allenatori che guardano lontano. Io ho stima per Sarri, mi piace ma tanto, fa giocare sempre bene le proprie squadre e già questo è un privilegio per gli spettatori. Della Lazio si parla poco, può essere un vantaggio, perché per me c’è un gruppo in grado di dare soddisfazioni».